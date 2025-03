Dopo i tanti premi ritirati per i suoi corti horror, il regista sardo Alfredo Moreno fa centro con un thriller. Il film "Life" ha conquistato il premio per il miglior film straniero al New York Film and Cinematography Awards 2025. Un riconoscimento prestigioso per un’opera intensa e cruda, girata in gran parte a Sassari, tra angoli nascosti e dimenticati della città.

Il regista ha ritirato il premio a New York e confessato: «Non sono riuscito a dormire per l'emozione». Una gioia che ha voluto condividere con il cast: Moustafa Khlaf, siriano residente a Sassari, Michela Putzu e Roberto Bilardi.

Il film racconta la vicenda di Omar, un giovane siriano che, travolto dalla disperazione, si lascia trascinare in una spirale di degrado tra locali notturni, droga e bravate. Ma nel suo percorso tormentato emergono anche la lotta interiore e la voglia di riscatto. «La sua interpretazione – spiega il regista – racchiude una storia incredibile di perdita, amore e sopravvivenza. Life è uno spaccato della condizione di chi vive ai margini e una riflessione amara sulla realtà dei migranti in un’Europa che chiude i confini».

