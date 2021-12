Altro prestigioso riconoscimento internazionale per Fabio Manuel Mulas, premiato come miglior regista al Festival di Istanbul, col suo film "Bandidos e Balentes, il codice non scritto".

La notizia è stata comunicata all'artista di Bono in serata dalla direzione della rassegna.

"Sono quasi esterrefatto - commenta a caldo Fabio Mulas - Un altro premio inaspettato, ma che mi rende ugualmente felice".

La pellicola Bandidos e Balentes, dopo avere ricevuto vari riconoscimenti, nei giorni scorsi aveva trionfato al Festival di New York. Ora l'ennesimo premio.

