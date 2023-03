Il Red Valley apre le iscrizioni del primo concorso musicale del festival dedicato a cantanti, band e rapper emergenti da tutta Italia.

Dopo i primi annunci dei grandi artisti protagonisti della 7ª edizione della kermesse musicale, che si terrà a Olbia dal 12 al 15 agosto, gli organizzatori lanciano il Red Music Contest 2023 - Live Edition, che offrirà la possibilità a due vincitori selezionati di esibirsi sul grande palco dell’Olbia Arena come artisti di apertura durante una delle quattro serate del festival.

L’iniziativa, organizzata da Magma Events, è rivolta a tutti gli artisti e performer maggiorenni under 35 delle categorie artistiche cantanti (interpreti o autori), band e rapper che intendano presentare i propri progetti musicali e mostrare le proprie potenzialità per ambire a uno slot in apertura su uno dei palchi più riconosciuti in Italia. «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere e premiare il talento di artisti emergenti, stimolandone la ricerca creativa e offrendo loro un’ottima occasione di lancio e posizionamento», raccontano gli organizzatori, che tengono a sottolineare come il contest sia «da intendersi a titolo completamente gratuito per gli artisti partecipanti».

Modulo di iscrizione al link https://bit.ly/Iscrizione-RedMusicContest, termine 21 aprile alle 23:59: dopo la chiusura, verranno selezionati i 16 progetti musicali più interessanti, che avranno la possibilità di accedere alla fase finale del contest, con esibizione dal vivo durante una delle serate in programma venerdì 14 aprile e venerdì 5 maggio 2023 presso il pub The Wall di Olbia.

Della giuria, composta da un membro dell’organizzazione, un direttore artistico e d’orchestra e tre giornalisti, faranno parte gli ospiti speciali Tore Fazzi, musicista e leader della storica band Collage, e la cantante Maria Giovanna Cherchi, che contribuiranno a valutare i concorrenti in base alla qualità tecnica delle performance, selezione musicale, pertinenza di genere musicale con il target del Red Valley, originalità e tratti distintivi.

Durante le serate del The Wall verranno inoltre estratti a sorte due partecipanti tra il pubblico, che avranno diritto a un biglietto omaggio per assistere a una delle date del Red Valley 2023.

