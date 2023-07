Il Red Valley chiude il cerchio ufficializzando gli ultimi artisti della settima edizione del festival, che si terrà dal 12 al 15 agosto a Olbia.

Esaurita la lista dei big con Salmo, ultimo annunciato in ordine cronologico ai primi del mese, l’organizzazione svela i nomi degli ultimi artisti di supporto. Ad alternarsi nella quattro giorni della Olbia Arena – insieme ai protagonisti già in line-up Lazza, Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Elodie, Paul Kalkbrenner e Alok, solo per citarne alcuni – saranno dj e cantanti italiani emergenti già noti al grande pubblico. A cominciare da Damianito, che si esibirà in tre date: il dj, producer e remixer tra più prolifici in Italia, dj ufficiale dei tour di Salmo, salirà sul palco gallurese il 12, il 14 e il 15.

Ma inaugurare la kermesse il 12 agosto toccherà al gruppo di dj e ballerini Mamacita, seguiti dal duo Il Pagante e dal dj set di Damianito; in chiusura il dj set di Shablo.

Il 13 agosto spazio alla cantautrice bergamasca Chiamamifaro, oltre ai dj set di Edmmaro, Merk & Kremont e Miles, che chiuderanno la seconda serata del festival.

Chiamamifaro (foto concessa)

In apertura il 14 agosto altre due tra le cantautrici emergenti più interessanti della scena, ovvero Angelina Mango e Gaia, che lasceranno poi il campo al giovanissimo rapper Diss Gacha; dunque, i dj set di Andrea Damante, Damianito, Room9 e Rudeejay.

Infine, a Ferragosto, ultima serata del Red Valley 2023, i dj set di Botteghi e Damianito, che vanno ad aggiungersi alle già annunciate esibizioni di Hu, Naska e Wlady.

