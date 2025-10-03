"Il rapimento di Farouk Kassam": ad Arzachena si selezionano comparse per la serie tvLe riprese si terranno dal 6 all’11 ottobre a Baja Sardinia, Cannigione e Porto Cervo
Il Comune di Arzachena, che ha patrocinato la produzione della serie tv RAI "177 giorni. Il rapimento di Farouk Kassam", informa che, la BIM Produzione, seleziona comparse tra Olbia e Arzachena, per le riprese che si terranno dal 6 all’11 ottobre a Baja Sardinia, Cannigione e Porto Cervo.
«Le produzioni cinematografiche e televisive – scrive il Comune - sono un'opportunità strategica per la promozione turistica e culturale del territorio e contribuiscono alla sua visibilità a livello nazionale e internazionale. Inoltre, favoriscono la notorietà delle nostre bellezze naturali, storiche e artistiche, generando un impatto positivo in termini di economia, turismo e nuove opportunità di crescita professionale».
I requisiti richiesti sono i seguenti: donne e uomini 20 - 70 anni, passanti e varie figure; camerieri bar uomini e donne 25-55 anni, possibilmente con esperienza da cameriere, senza tatuaggi a vista o elementi moderni, girano 6/7 ottobre; personale d'albergo uomini e donne, bella presenza con un minimo di esperienza, cameriere di sala, ai piani ecc., disponibilità 1 giorno nel periodo 9-11 ottobre; donne in tenuta elegante da spiaggia, 20-35 anni; uomini e donne 25-70 anni di bella presenza (ospiti dell'albergo italiani); uomini e donne 25-70 anni tutte le nazionalità, alcuni possibilmente con i capelli biondi (ospiti dell'albergo stranieri); passanti con auto personali degli anni ‘80/90.
L’impegno – scrive sempre il Comune di Arzachena – è per 1 o 2 giornate a seconda del ruolo; il compenso è definito dal CCNL di settore. La mail è comparsesardegna177@gmail.com.