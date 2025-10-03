Il Comune di Arzachena, che ha patrocinato la produzione della serie tv RAI "177 giorni. Il rapimento di Farouk Kassam", informa che, la BIM Produzione, seleziona comparse tra Olbia e Arzachena, per le riprese che si terranno dal 6 all’11 ottobre a Baja Sardinia, Cannigione e Porto Cervo.

«Le produzioni cinematografiche e televisive – scrive il Comune - sono un'opportunità strategica per la promozione turistica e culturale del territorio e contribuiscono alla sua visibilità a livello nazionale e internazionale. Inoltre, favoriscono la notorietà delle nostre bellezze naturali, storiche e artistiche, generando un impatto positivo in termini di economia, turismo e nuove opportunità di crescita professionale».

I requisiti richiesti sono i seguenti: donne e uomini 20 - 70 anni, passanti e varie figure; camerieri bar uomini e donne 25-55 anni, possibilmente con esperienza da cameriere, senza tatuaggi a vista o elementi moderni, girano 6/7 ottobre; personale d'albergo uomini e donne, bella presenza con un minimo di esperienza, cameriere di sala, ai piani ecc., disponibilità 1 giorno nel periodo 9-11 ottobre; donne in tenuta elegante da spiaggia, 20-35 anni; uomini e donne 25-70 anni di bella presenza (ospiti dell'albergo italiani); uomini e donne 25-70 anni tutte le nazionalità, alcuni possibilmente con i capelli biondi (ospiti dell'albergo stranieri); passanti con auto personali degli anni ‘80/90.

L’impegno – scrive sempre il Comune di Arzachena – è per 1 o 2 giornate a seconda del ruolo; il compenso è definito dal CCNL di settore. La mail è comparsesardegna177@gmail.com.

