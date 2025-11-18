Cosa dicono le stelle per il 18 novembreLa giornata segno per segno
Ariete – Sul lavoro non serve spingere sempre. A volte basta fermarsi e lasciare che gli altri vi raggiungano.
Toro – Il corpo vi chiede attenzioni da un po’: regalategli un massaggio, un weekend o anche solo del silenzio.
Gemelli – Un’amicizia torna a bussare. Accoglietela senza domande: certe connessioni non hanno scadenza.
Cancro – Avete voglia di rinnovare casa. E se il cambiamento stesse avvenendo sia dentro che fuori di voi?
Leone – Il partner si aspetta meno orgoglio e più dolcezza. Sorprendetelo con semplicità, nessun effetto speciale.
Vergine – Una decisione lavorativa vi pesa molto. Smettete di analizzare e affidatevi al vostro istinto: non sbaglia.
Bilancia – Un viaggio, anche breve, vi ridarà ossigeno. Non deve essere lontano: basta cambiare ritmo.
Scorpione – Vi sentite osservati, ma siete voi a guardare troppo gli altri. Alleggerite i pensieri: non tutti sono giudizi.
Sagittario – State correndo verso obiettivi troppo lontani. La felicità oggi è in una cena improvvisata con chi amate.
Capricorno – Avete spinto tanto, ora concedetevi lentezza. Non tutto si conquista con fatica: anche la dolcezza è merito.
Acquario – Un’idea importante vi chiama con forza. Non lasciatela lì: potrebbe diventare il vostro nuovo inizio!
Pesci – I sogni sono chiari, ma vi mancano i passi. Fate il primo, piccolo, anche imperfetto: vi aprirà la strada.