Ethno’s festival al femminile con Debora Villa e Claudia CrabuzzaFine settimana a Martis e Laerru
Il 5° Ethno’s Festival Letterario dedica il fine settimana alle artiste. Venerdì al Centro Polivalente “Migaleddu” di Martis va in scena alle 21 “La signora canta il blues”, recital su Billie Holiday con la cantante Denise Gueye e Maurizio Pulina al pianoforte, tratto dall’omonimo libro che racconta la storia di una donna che si afferma in un mondo dominato dagli uomini.
Sabato a Laerru, Claudia Crabuzza presenta il libro “L’eredità delle donne di Casa Lussu”, che esplora il rapporto tra Joyce Lussu e Giovanna Serri, tra saggio e narrazione.
Sempre sabato, ma a Martis, lo SBANGL propone il reading “Parole ed opere di donne sarde resistenti”, seguito dallo spettacolo di Debora Villa “Viva le donne”, che, tra risate e riflessioni, analizza la condizione femminile dai tempi passati a oggi, affrontando temi come misoginia e violenza di genere.
Ethno’s Festival Letterario è organizzato dall’Associazione Elighe.