Cosa dicono le stelle per il 17 novembreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Una richiesta vi metterà in bilico. Non è egoismo dire no, se dentro sentite che vi toglierebbe troppo.
Toro – Quando le parole non bastano, provate con un gesto diverso, magari gentile. Spiazzerà anche voi.
Gemelli – Una nuova curiosità vi chiama. Seguitela senza spiegazioni: non tutto va giustificato per essere vissuto.
Cancro – State costruendo tanto, ma vi dimenticate di voi stessi. Fatevi spazio in questo grande caos familiare.
Leone – Vi sentite incompresi, ma ricordate: non siete soli. Basta uno sguardo per ritrovare fiducia nel mondo.
Vergine – Un sogno torna a bussare alla vostra porta. Non ignoratelo solo per il tempismo: è proprio il momento!
Bilancia – Un dettaglio sfuggito vi porterà a rivedere le cose. Non è un errore, ma un invito a cambiare prospettiva.
Scorpione – Siete al centro anche quando non parlate. Cercate di usare il silenzio come forza, non come punizione!
Sagittario – Il bisogno di protezione si fa sentire, ma siete voi a dovervi abbracciare per primi. Tutto parte da lì.
Capricorno – Qualcuno vi legge a metà. Non correggetelo: chi vuole davvero conoscervi, lo farà senza istruzioni.
Acquario – Un imprevisto vi costringerà a cambiare strada. Forse, però, era quella giusta, che non osavate scegliere.
Pesci – Avete dato tanto, ora basta correre. Chi vi vuole davvero, vi raggiunge anche quando camminate piano.