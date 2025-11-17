Ariete – Una richiesta vi metterà in bilico. Non è egoismo dire no, se dentro sentite che vi toglierebbe troppo.

Toro – Quando le parole non bastano, provate con un gesto diverso, magari gentile. Spiazzerà anche voi.

Gemelli – Una nuova curiosità vi chiama. Seguitela senza spiegazioni: non tutto va giustificato per essere vissuto.

Cancro – State costruendo tanto, ma vi dimenticate di voi stessi. Fatevi spazio in questo grande caos familiare.

Leone – Vi sentite incompresi, ma ricordate: non siete soli. Basta uno sguardo per ritrovare fiducia nel mondo.

Vergine – Un sogno torna a bussare alla vostra porta. Non ignoratelo solo per il tempismo: è proprio il momento!

Bilancia – Un dettaglio sfuggito vi porterà a rivedere le cose. Non è un errore, ma un invito a cambiare prospettiva.

Scorpione – Siete al centro anche quando non parlate. Cercate di usare il silenzio come forza, non come punizione!

Sagittario – Il bisogno di protezione si fa sentire, ma siete voi a dovervi abbracciare per primi. Tutto parte da lì.

Capricorno – Qualcuno vi legge a metà. Non correggetelo: chi vuole davvero conoscervi, lo farà senza istruzioni.

Acquario – Un imprevisto vi costringerà a cambiare strada. Forse, però, era quella giusta, che non osavate scegliere.

Pesci – Avete dato tanto, ora basta correre. Chi vi vuole davvero, vi raggiunge anche quando camminate piano.

