“Il fotografo dell’ombra” inaugura la stagione de L’altro cinema a Olbia. Il 26 novembre, con la proiezione del film di Roberto Andò dedicato al grande reporter Ferdinando Scianna, riparte la rassegna cinematografica ideata e organizzata dall’associazione Argonauti in collaborazione col Cinema Olbia, e curata da Marco Navone e Pasquale Derudas.

Sedici le pellicole scelte per l’edizione 2025/26, con proiezioni in programma di mercoledì con due spettacoli (alle 17 e alle 19.30). Film individuati tra i prodotti più interessanti della cinematografie di vari paesi, spesso poco distribuiti e considerati: alcuni saranno introdotti dai protagonisti.

L’evento rappresenta l’appendice invernale del Festival del cinema di Tavolara, e propone i seguenti titoli:

26 novembre – “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra” di Roberto Andò

3 dicembre – “Fino alle montagne” di Sophie Deraspe

10 dicembre – “Nonostante” di Valerio Mastandrea

14 gennaio – “Per amore di una donna” di Guido Chiesa

21 gennaio – “Vera sogna il mare” di Kaltrina Krasniqi

28 gennaio – “Enzo” di Robin Campillo

4 febbraio – “Come ti muovi, sbagli” di Gianni Di Gregorio

11 febbraio – “La riunione di condominio” di Santiago Requejo

18 febbraio – “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi

25 febbraio – “Honey Don’t!” di Ethan Coen

4 marzo – “Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” di Giuseppe Piccioni

11 marzo – “Testa o croce?” di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi

18 marzo – “Le città di pianura” di Francesco Sossai

25 marzo – “Crossing Istanbul” di Levan Akin

1° aprile – “Un semplice incidente” di Jafar Panahi

15 aprile – “Giovani madri” di Jean-Pierre e Luc Dardenne

