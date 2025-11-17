I possenti muri sonori dello stoner rock, colorati di blues e psichedelia, e la tensione interiore tra identità e libertà: "Silver Veins" è il nuovo disco dei Bentrees, duo originario di Iglesias ed esponente della scena locale del genere. Il lavoro, pubblicato lo scorso 17 ottobre, verrà presentato venerdì al Fabrik a partire dalle 22, con il supporto in apertura dei cagliaritani Meigamma.

I Bentrees, che giustamente si definiscono "power duo" essendo formati dai soli Riccardo Podda (voce, chitarra) e Mauro Cocco (batteria), fanno il loro debutto nel 2017 con "Psychollage": ne emergono compiutamente già allora le sonorità che caratterizzano in seguito la band, con le ispirazioni dal blues più duro, dall'effettistica fuzz e dall'hard rock ad arricchire la tavolozza del sound creato nel californiano Palm Desert. Facendo seguito quattro anni dopo con "Two of Swords", i Bentrees arrivano oggi ad un terzo capitolo del loro progetto con "Silver Veins": registrato al Sonusville Studio di Siliqua, l'album attraversa la contrapposizione tra un attaccamento alle radici individuali e comunitarie e la necessità avvertita di nuovi orizzonti a cui guardare, in un viaggio dalle tinte oniriche e psichedeliche tra le atmosfere aride tipiche dello stoner.

Una direzione artistica che trova appropriata compagnia nella presenza dei Meigamma, band del capoluogo nata solo di recente ma formata da veri e propri veterani del genere come Bonettu (chitarra) e Cisco (basso) dei Fuzzriders, Ivano Russo (batteria) dei Lobo e Leo Satta (voce), già nei Supernatural e Sweet Abysses. La formazione ha esordito lo scorso anno al Jailbreak Fest, ed è attualmente al lavoro sul suo primo disco.

© Riproduzione riservata