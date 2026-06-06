Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia le date (sulle note di “Vita spericolata”)La kermesse si terrà dal 16 al 20 febbraio, sul tavolo qualche cambiamento
Stefano De Martino annuncia le date del prossimo Festival di Sanremo e così dà ufficialmente il via alla sua direzione artistica.
Si terrà dal 16 al 20 febbraio, si legge sui fogli che il conduttore mostra sui suoi canali social, sulle note di “Vita Spericolata” di Vasco Rossi.
De Martino, insieme al Direttore dell'Intrattenimento PrimeTime, Williams De Liberatore, sta già lavorando - informa la Rai - alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
Diverse le ipotesi di cambiamento: anticipare la serata delle cover al giovedì e creare una “serata Eurovision” al venerdì che decreterà il partecipante per l'Italia alla kermesse continentale.
(Unioneonline/D)