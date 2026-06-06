Ariete – Energia in ripresa in queste giornate grazie a occasioni sul lavoro e chiarimenti in amore. Evitate l’impulsività!

Toro – Periodo stabile e concreto, ideale per pianificare e consolidare. Buone notizie sul fronte economico.

Gemelli – Comunicazione al top e incontri interessanti. Attenzione, però, a non disperdere energie inutilmente...

Cancro – Emozioni intense e rapporti profondi. Cercate equilibrio tra esigenze personali e richieste esterne.

Leone – Creatività in crescita e voglia di emergere. Oggi spiccano i progetti personali e le relazioni sincere.

Vergine – Precisione e organizzazione aiutano a ottenere risultati. Non trascurate però il bisogno di relax...

Bilancia – Armonia nelle relazioni e nuove collaborazioni in vista. Buon momento per chiarire situazioni in sospeso.

Scorpione – Intuito forte e decisioni importanti vi accendono. In amore possibili degli sviluppi intensi e coinvolgenti...

Sagittario – Spirito libero e voglia di cambiamento. Occasioni di viaggio o nuove esperienze stimolanti.

Capricorno – Determinazione e concretezza portano delle soddisfazioni. Attenzione a non essere troppo rigidi...

Acquario – Tra idee innovative e contatti improvvisi, il periodo è favorevole per alcuni progetti fuori dagli schemi.

Pesci – Sensibilità e creatività guidano le vostre scelte. In amore servono chiarezza e maggiore concretezza.

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