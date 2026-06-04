Raccontare l'amore ai tempi moderni, tra presagi di brusche fini, cuori rotti ma anche tanti sorrisi: questo venerdì a Cagliari, sui legni del Teatro del Segno di via Quintino Sella, farà ritorno "Lasciar Andare. Storia di un amore moderno". Una replica della produzione targata Cappuccino Mezza D'Acqua, dopo il successo del debutto al Teatro Civico di Sinnai lo scorso anno: lo spettacolo andrà in scena per le 20:30.

Con protagonisti gli interpreti Sofia Fidati, Robert C. Miroslav e la partecipazione di Erika Melis, "Lasciar Andare" segue la storia di una coppia attraverso il complicato bilanciarsi di passione e disillusione, restituito con vivido linguaggio e ironia spietata: tra leggerezza e intensità si alternano in maniere inattese momenti di comicità e pause malinconiche e profonde.

Il brillante lavoro di una compagnia giovanissima, sia come attività – nasce infatti nel 2024 – che sul piano anagrafico dei suoi membri, con i fondatori Federico Crobe e Chiara Matta che firmano regia e drammaturgia di un'opera che invita a scrutare a fondo nelle dinamiche di coppia, senza timore di ridere e riflettere al contempo.

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