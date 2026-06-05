Nel suo caso il termine icona non è certo esagerato. A cento anni dalla nascita l'immagine, la carriera cinematografica e la vita breve (morì a 36 anni) ma intensa di Marilyn Monroe continuano a destare interesse. Anche Sassari ha deciso di omaggiare la bionda (finta) svampita con una minirassegna di 4 film, grazie alla collaborazione del Cityplex Moderno con il Nuovo Circolo del Cinema.

Ogni lunedì, a partire dall'8 giugno sino al 29, saranno proiettati 4 film nelle versioni recentemente restaurate, distribuite dalla Cineteca di Bologna, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Si parte con “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks, commedia del 1953 in cui Marilyn Monroe divide la scena con Jane Russell. Il 15 giugno c'è “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder, del 1955, che regala l’immagine più celebre di Marilyn, quella della gonna bianca sollevata da un soffio di vento dalla grata della metropolitana.

Lo stesso geniale regista firma il film successivo il capolavoro “A qualcuno piace caldo” del 1959 in cui Marilyn, premiata con il Golden Globe, affianca Tony Curtis e Jack Lemmon. Infine il 22 giugno “Gli spostati” di John Huston, vertice drammatico della carriera dell’attrice che interpreta un personaggio scritto per lei, e su di lei, dal marito Arthur Miller, sceneggiatore del film uscito nel 1961 e ultimo in cui compaiono la diva e il co-protagonista Clark Gable.

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