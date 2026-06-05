Ariete – Il periodo vi spinge all’azione, ma scegliete con cura le battaglie: non tutto merita il vostro fuoco.

Toro – Cercate di dedicarvi a ciò che conta davvero, trovando equilibrio tra doveri e piaceri quotidiani.

Gemelli – Oggi siete curiosi e brillanti, ma attenzione a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni.

Cancro – Il cuore vi sta parlando chiaro, ma serve maggiore coraggio per seguire quello che davvero desiderate.

Leone – Siete sotto i riflettori, ma ricordate di lasciare spazio anche agli altri. L’armonia vi premierà...

Vergine – Giusto concentrarsi sui dettagli, ma d’altra parte occorre non perdere di vista il quadro generale. Ricordatelo!

Bilancia – Le relazioni richiedono sempre la giusta attenzione, ma voi saprete trovare le parole giuste al momento giusto.

Scorpione – In questa giornata seguite l’istinto, ma evitate eccessi: il controllo vi aiuta a ottenere ciò che volete.

Sagittario – Fate bene a guardare lontano, ma non trascurate gli impegni presenti. La chiave sta nel mezzo...

Capricorno – Qualsiasi lavoro richiede grande impegno, ma spesso arrivano soddisfazioni che ripagano gli sforzi.

Acquario – Seguite a pieno la vostra unicità, ma non dimenticate di restare anche in ascolto di chi vi sta accanto.

Pesci – Sognate pure in grande, ma prima serve trovare un appiglio concreto per realizzare tutti i vostri desideri.

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