Nuovo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio” di Sassari. Il 10 aprile alle 19 in sala Sassu (ingresso gratuito) il concerto avrà come protagonisti Michelangelo Lentini (violino), Tony Chessa (flauto) e Umberto Jacopo Laureti (pianoforte).

Il programma verte su tre compositori nati tra la fine dell'ottocento e i primi del Novecento. Di Alessandro Longo verrà eseguita la Suite op. 68 per flauto e pianoforte, di Alfredo Casella la Barcarola e Scherzo op. 4 per flauto e pianoforte e in chiusura due composizioni di Nino Rota, la Sonata per violino e pianoforte e il Trio per flauto, violino e pianoforte.

Il barese Michelangelo Lentin suona un violino “Guadagnini-Strehler” del 1795. Collabora come solista con prestigiose orchestre e direttori e regolarmente con i Solisti Veneti. Il sassarese Tony Chessa si è esibito in stagioni concertistiche in Italia e all’estero (Brasile, Cina, Mongolia, Tunisia, Romania, Malta) collaborando con diverse orchestre e associazioni nazionali ed internazionali come primo flauto e camerista.

Umberto Jacopo Laureti, diplomato con lode e menzione d’onore a soli 21 anni al Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, ha proseguito gli studi alla Royal Academy di Londra, dove ha ottenuto il massimo dei voti, perfezionandosi poi all’Accademia Santa Cecilia di Roma. Le sue esecuzioni sono state trasmesse in diretta da importanti emittenti radiofoniche, tra cui France Musique, Rai Radio3 e Radio Classica.

