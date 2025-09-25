Ennesimo riconoscimento per Andrea Arru: il 6 ottobre sarà tra i premiati del Marateale Talent People Awards, dedicato ai 10 migliori talenti under 35, attori e attrici apprezzati dal grande pubblico e dai professionisti del settore. Ritirerà il premio a Roma nella cerimonia che si terrà alla Centrale Montemartini, nel polo espositivo dei Musei Capitolini.

A consegnare i premi saranno registi, produttori, casting director e importanti personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Maria Pia Ammirati (Direttrice di Rai Fiction) e Nicola Claudio (Presidente di Rai Cinema). L’evento è organizzato da Marateale con la collaborazione di Nuove Reti e con l’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato dall’Assessore Alessandro Onorato.



Il diciottenne ploaghese continua ad ampliare una bacheca ricchissima che testimonia come sia ritenuto uno del migliori giovani attori italiani. Sul piccolo schermo ha raccolto consensi con “Di4ri”, “Buongiorno mamma”, “Storia di una famiglia per bene” e “Diari New Generation”, mentre tra qualche settimana sarà tra i volti nuovi del ritorno de "I Cesaroni". Sul grande schermo è stato protagonista in “Glassboy – Il bambino di vetro”, un giovane “Diabolik” e antagonista del protagonista ne “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

