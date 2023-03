Terzo appuntamento per The Jazz Club Network, rassegna firmata CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, presieduto da Antonio Cabiddu, in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola.

Dopo il concerto di ieri al Vecchio Mulino di Sassari con il pubblico delle grandi occasioni, stasera, venerdì 17, al Jazzino di Cagliari con inizio alle ore 21.30 approda nel capoluogo il Claudio Giambruno Quartet “Overseas”, la nuova formazione creata e diretta dal talentuoso sassofonista e compositore siciliano.

Assieme a lui una formidabile compagine ritmica composta dall’ensemble che vede Andrea Rea al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Il nome di Claudio Giambruno, voluto nel cartellone dal direttore artistico Massimo Palmas, spicca come una delle sorprese più interessanti e coinvolgenti per virtuosismo, spontaneità ed enorme ricchezza poetica dell’attuale scena musicale.

Nel corso della sua carriera ha suonato e collaborato con artisti del calibro di Ron Carter, Christian McBride, Billy Cobham, Kurk Elling, Max Ionata, Enrico Pieranunzi, Roberta Gambarini, solo per citarne alcuni, e, in pochi anni, si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama delle nuove generazioni del jazz italiano, sia come leader che come sideman.

L’intento di Giambruno è quello di esaltare la magia delle fascinazioni mediterranee e non a caso i musicisti voluti per questo progetto dal titolo “Overseas” - che rappresenta l’acme di un processo evolutivo, di crescita e di maturità vissuto in prima persona dal sassofonista palermitano - possiedono caratteristiche ben definite che soddisfano appieno il gusto del senso estetico del leader.

Il repertorio è incentrato su alcuni brani originali unitamente a degli standard della tradizione jazzistica pensati ad hoc proprio per questa formazione.

L.P.

