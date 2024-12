Quando le luci del Natale si accendono e l’aria profuma di festa, è la musica a riscaldare davvero il cuore. E poche melodie sanno evocare emozione e spiritualità come il gospel, con le sue voci potenti e forti e il suo ritmo capace di accendere un’intera comunità.

Domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 19.30 nella Chiesa di San Pietro Pascasio a Quartucciu (in via Tabarca), l’atmosfera natalizia si vestirà di questa magia con il concerto di Kaylah Harvey & the Brooklyn Gospel Group, un evento gratuito organizzato dal Comune di Quartucciu – assessorato alla cultura- nell’ambito del programma “ViviAmo il Natale”.

Kaylah Harvey, talento emergente del Bronx, porta con sé la tradizione del gospel, quel genere musicale nato nelle chiese afroamericane come canto di speranza e libertà. La sua voce cristallina, capace di toccare le corde più profonde dell’anima, guiderà il pubblico in un viaggio tra sonorità tradizionali e influenze moderne. Insieme al suo gruppo, Kaylah celebra l’unione, la fede e la gioia condivisa, valori autentici che risuonano con la vera essenza del Natale.

«Grazie alla collaborazione con Don Davide, che ci ospita, questa serata sarà un’occasione per vivere una tradizione che unisce, scalda i cuori e fa vibrare l’anima», commenta l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.

