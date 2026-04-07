Tra graditi ritorni e giovani sorprese, il cartellone del 28° Abbabula propone concerti per tutti i gusti dal 26 giugno al 23 luglio. Non solo Sassari come tappe del festival ideato e realizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili. Non a caso la presentazione si è tenuta nel Palazzo Città Metropolitana di Sassari, dove oltre al sindaco Giuseppe Mascia erano presenti Massimo Mulas, Primo Cittadino di Porto Torres ed Elena Cornalis, consigliera comunale con delega alla Cultura del Comune di Sennori.

Il clou del festiva di terrà dal 26 giugno al 23 luglio, ma sono in programma due gustose anteprime nel mese di maggio: il 7 con Fabio Celenza,celebre per i suoi doppiaggi-nonsense di Mick Jagger e altri big, e l'8 con Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet.

Il programma- L'apertura ufficiale è prevista per il 26 giugno nell'area archeologica Turris Libissonis di Porto Torres cpn Daniele Silvestri.

27 Giugno - Napoli Segreta + Habibi Funk – Sassari - Il Baretto della spiaggia di Porto Ferro

02 luglio - Zé Ibarra + Dopos*le - Sennori - Ex Cava di Tufo

03 luglio - Sergio Cammariere (opening Bianca Frau) - Sassari - Piazza Moretti

04 Luglio - The Funkin' Machine + Il Mago Del Gelato (opening Becciu) - Sennori - Ex Cava Di Tufo

08 luglio - Disorchestra feat. Francesca Corrias - Senza fine: Omaggio a Ornella Vanoni - Sassari - Piazza Moretti

09 Luglio - Alberto Fortis (opening Alessandro Azara) – Sassari - Piazza Moretti

10 luglio - Eric Johnson (opening Doc Sound) - Piazza Moretti

21 luglio -Tony Pitony - Piazza Università

22 Luglio - Mad Dog + Vulika Rot + La Terapia + Santamarea – Sassari - Piazza Università

23 Luglio - Nu Genea – Sassari - Piazza Università

© Riproduzione riservata