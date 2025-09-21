Concerto per violoncello e pianoforte il 24 settembre alle 19, nella sala Sassu del Canepa di Sassari, per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Protagonista il Duo Reflets formato dalle allieve Alessia Sassu e Chiara Manca. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Il programma prevede l’esecuzione della Sonata per violoncello e pianoforte n. 2 op. 81 (1949) di Nikolaj Jakovlevič Mjaskovskij e della Sonata per violoncello e pianoforte di Claude Debussy (1915).

Alessia Sassu, violoncellista, frequenta il Conservatorio dall’età di dieci anni e attualmente è iscritta al biennio di Musica da camera con i docenti Alessandro Puggioni e Chiara Burattini. Chiara Manca, pianista, è stata ammessa al biennio di specializzazione di Pianoforte con il docente Andrea Ivaldi e prosegue attualmente gli studi sotto la guida della docente Anna Revel.

