Si è messa in mostra sui suoi profili social con una benda all’occhio, Valeria Marini ha parlato al settimanale “Chi” del dramma vissuto nelle ultime settimane: “Ho rischiato di perdere la vista”, ha detto la showgirl di origine sarda.

Il problema è stato scoperto quasi per caso durante la visita medica cui si è sottoposta prima di entrare nel cast del reality spagnolo Supervivientes: “Il mio medico ha rilevato un problema all’occhio, non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Ma quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere in Italia dal mio oculista, perché era una cosa delicata”.

Ma era estate, “avevo tante cose da fare”, così Valeria Marini ha rimandato – anche troppo – l’operazione, fino a quando non è stato evidente anche lei che bisognava intervenire subito per evitare di perdere la vista da un occhio.

A creare problemi alla showgirl è stato un “foro maculare”, lesione in un’area della retina che arriva a compromettere la vista.

"Ho fatto l’intervento con una paura che non vi dico”, ha raccontato. Ha cercato fino all’ultimo una scusa per rimandarlo: “Ho telefonato in ospedale la sera prima chiedendo di rimandarlo. ‘Non ci provare’, mi hanno risposto”.

Prima di questo problema, ricorda, “ci ho visto sempre benissimo, ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi”.

Adesso per fortuna, dopo l’intervento all’occhio, sta decisamente meglio. Ma deve tenere una benda: “Mi sto riprendendo gradualmente, sulla benda ho fatto solo un’eccezione, in occasione del pranzo con il mio amico Alfonso Signorini. Pensavo di poterlo fare, ma al controllo in ospedale mi hanno sgridata”.

Il nome di Valeria Marini ora circola come possibile nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, in qualità di guest star.

