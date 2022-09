Britney Spears potrebbe non tornare mai più su un palcoscenico.

È quanto ha rivelato lei stessa in un post su Instagram, in cui spiega di essere rimasta traumatizzata dai tredici lunghi anni di tutela legale, e di non avere ora più voglia di proseguire.

"Sono traumatizzata a vita. E sì mi sono rotta il c... , probabilmente non mi esibirò più anche perché sono testarda e farò valere le mie ragioni", spiega la popstar.

Britney ha spiegato come negli anni di “conservatorship” non le fosse permesso di vedere le foto e i video dei suoi live, elementi sui quali era spesso in disaccordo, e di aver lavorato con le "persone più offensive del pianeta".

Ormai da tempo la cantante ha mostrato l’intenzione di ritirarsi dalle scene, come già annunciato dall’ex manager Larry Rudolph nel 2021. Ora, con la fine della tutela legale, potrebbe dunque arrivare la decisione definitiva.

(Unioneonline/v.l.)

