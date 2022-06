Per ben 9 volte anche Sharon Stone ha vissuto una delle più terribili esperienze per una donna: quella dell’aborto spontaneo. L’attrice ha scelto di condividere col popolo dei social il suo dramma rispondendo su Instagram a un post del magazine People in cui si parlava della vicenda di Peta Murgatroyd, la ballerina di un programma tv che ha confessato di essersi sentita non solo preda di un dolore immenso ma anche di imbarazzo e vergogna.

“Noi donne – scrive Sharon Stone - non abbiamo uno spazio per parlare della profondità di questa perdita. Ho perso 9 bambini a causa di aborti spontanei. Non è una cosa da nulla, fisicamente ed emotivamente, e nonostante questo rimane qualcosa che dobbiamo sopportare da sole e segretamente, e con un certo senso di fallimento”.

“Per guarire – continua - avremmo bisogno di ricevere compassione ed empatia, ma il sistema sanitario è nelle mani dell’ideologia maschile, che è negligente, nel migliore dei casi, o addirittura ignorante, o persino violentemente oppressiva in certi casi”.

Oggi l’attrice, 64 anni, ha tre figli adottivi.

