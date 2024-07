Il down informatico di ieri ha messo a serio rischio il concerto che Francesco Gabbani doveva tenere in serata ad Arborea.

Il cantante infatti non ha potuto prendere il volo diretto da Milano, cancellato, e ha trovato in extremis una soluzione alternativa. È arrivato in Sardegna con un monoelica decollato dal campo volo di Collegno, alle porte di Torino, che ha raggiunto velocemente in auto.

Il volo Collegno-Olbia è durato due ore e mezzo, poi il trasferimento ad Arborea dove l’esibizione si è tenuta regolarmente, tra l’entusiasmo dei fan.

Lo stesso artista ha raccontato l'episodio con un video pubblicato su Instagram: «Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza - ha scritto - ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un concerto bellissimo».

I fan hanno lasciato numerosi commenti di apprezzamento: «Sei un grande - è stata la risposta di uno degli internauti - perché potevi startene a casa e invece per chi ha pagato il biglietto ce l'hai messa tutta, e ce l'hai fatta». «Tanta stima - ha aggiunto un altro - anche per essere salito su quell'aeroplanino». «Siccome hai vissuto l"esperienza del viaggio della speranza che noi sardi più o meno viviamo quando viaggiamo - ha sottolineato una commentatrice - ti diamo la cittadinanza ad honorem». Questa sera Gabbani si esibisce a Iglesias, domani a La Maddalena.

