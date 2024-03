Due protagonisti dal caratteristico naso si fondono nella rivisitazione del regista e attore Arturo Cirillo che mescola il celebre "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand con il Pinocchio di Collodi in una storia fatta di bugie per amore che sfida il tempo e la logica.

Arriva nell'Isola il Cyrano di Arturo Cirillo, che veste i panni dell'abile spadaccino e raffinato poeta, accanto a Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Tre gli appuntamenti sotto l'egida della CeDac Sardegna per la stagione de La Grande Prosa: in cartellone da mercoledì 20 a domenica 24 marzo al Teatro Massimo di Cagliari, mentre martedì 26 marzo (sempre alle 21) lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale di Sassari.

Un'originale rilettura di “Cyrano de Bergerac” con adattamento e regia di Arturo Cirillo, scenografie di Dario Gessati, costumi di Gianluca Falaschi (Premio Le Maschere del Teatro 2023) e disegno luci di Paolo Manti, e con musica originale e rielaborazioni di Federico Odling, per la co-produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli / Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro / ERT Teatro Nazionale.

In un gioco metateatrale, la vicenda del poeta innamorato s'intreccia alla favola di Pinocchio, nella versione immaginifica di Carmelo Bene, con rimandi al mondo del varietà e una colonna sonora che spazia dalle canzoni di Domenico Modugno e Edith Piaf alle musiche di Fiorenzo Carpi.

© Riproduzione riservata