Prima di morire il leggendario Paco de Lucia volle ascoltarlo in concerto e voleva realizzare un progetto con lui.

Il chitarrista e compositore brasiliano Yamandu Costa è considerato uno dei più grandi virtuosi della chitarra a sette corde, strumento caratteristico usato in Brasile principalmente nel choro e nel samba. L'appuntamento di venerdì alle 20.30 al Teatro Verdi fa da degno epilogo alla stagione dei “Grandi Interpreti della Musica”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

La musica di Yamandu Costa spazia dal chorinho al tango, dalla bossa nova al samba, dove il virtuosismo è al servizio dell'interpretazione. Ha iniziato gli studi di chitarra all’età di 7 anni sotto la guida del padre e si è ispirato ai grandi musicisti brasiliani come Baden Powell e Tom Jobim. Oltre ad aver ricevuto moltissimi premi, ha collaborato con orchestre sinfoniche in tutto il mondo, in Brasile e in Francia – come solista de l’Orchestre de Paris e de l’Orchestre National de France diretta da Kurt Masur – e si è esibito in tutto il mondo.

L’artista brasiliano sarà accompagnato dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi -Konzertmeister Guglielmo De Stasio.

© Riproduzione riservata