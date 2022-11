Ospiti di prestigio, professionisti dalla solida esperienza tra cui giovani di talento come i fratelli armeni Sergey e Lusine Khachatryan e molti altri. È stata presentata stamane la Stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico di Cagliari, nel foyer di platea del Teatro Lirico in via Sant’Alenixedda, che vedrà impegnati l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico dal 14 gennaio al 21 novembre, uno degli appuntamenti più attesi dagli addetti ai lavori e dal pubblico. Cinque concerti sinfonico-corali, sette sinfonici e sei cameristici per un totale di trenta appuntamenti: il calendario della stagione si contraddistingue per una perfetta commistione di quantità e qualità, con una particolare attenzione verso i più giovani per i quali, sotto i 30 anni, saranno applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.

A dare l’avvio alla stagione sarà il 14 gennaio alle 19 Maurizio Benini, direttore d’orchestra e compositore, che torna a Cagliari dopo 14 anni, il quale dirigerà le compagini orchestrale e corale nella ‘’Petite Messe solennelle’’ di Gioachino Rossini. Una data che sancisce un nuovo inizio e un reale ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. “Il Teatro è un luogo sicuro’’, ha sottolineato il Sovrintendente del Teatro Lirico Nicola Colabianchi, “dove stiamo riscontrando nuovamente un incremento dell’affluenza delle persone. Stiamo riassaporando, finalmente, quella normalità tanto desiderata’’.

Una normalità all’insegna di solisti, pianisti ed ensemble musicale pronti a dare il meglio di sé. “Sarà una stagione di grande valore, dove gusto popolare ed eleganza si uniscono alla perfezione’’, ha sottolineato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, presidente della Fondazione del Teatro Lirico, “dove sarà fondamentale coinvolgere i giovani così da creare un nuovo pubblico attento, curioso e motivato’’.

