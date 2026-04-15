Un tuffo nei suoni dell'era d'oro del rock, rivisitata con un'energia dal gusto contemporaneo: questi sono i Purple Drip, band isolana che da un anno è impegnata a girare i palchi sardi e penisolani per promuovere l'esordio in studio. Con il loro ruggente e colorato hard rock, arriveranno questo venerdì al Jester Club di Cagliari, dalle 22 in via Roma 257.

Formato a Olbia nel 2023 dagli attuali membri "Bad Whiskey" (B. Palmiotti, voce e chitarra), "Dragon Claw" (alias Marco De Turco, basso), "Mr. Mojo" (Luca Lepori, tastiere e sintetizzatore) e "The Caveman" (ossia Andrea Lai, batteria), il quartetto si esibirà in un nuovo appuntamento della rassegna "Sardignità", organizzata dal locale del capoluogo per le produzioni locali originali: ed è in quel contesto che porteranno tutta la loro carica rock, fortemente influenzata dalla psichedelia pesante e dallo stoner, e ricca di suggestioni dal blues primitivo.

Con tematiche legate a morte e rinascita, così come anche al carnale e al sacro, la band ha ufficialmente debuttato a giugno 2025 con l'omonimo album: in trentasei minuti e otto tracce si articolano la visceralità autentica e la profonda creatività del gruppo, nello stile nostalgico che vede dialogare chitarre fuzz, organo blues e ritmiche impeccabili. Una vasta gamma sonora, che trova adatta trasposizione negli intensi e curati live dei Purple Drip, già passati nell'ultimo anno per numerosi festival e locali, grazie anche a un'estetica che non può passare inosservata.

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