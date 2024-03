«Siamo felicissimi di poter suonare in Sardegna».

Parola dei Pooh, la storica band regina della musica italiana che sarà nel novero degli artisti super-big che la prossima estate faranno tappa in Sardegna per i loro concerti.

E, a giudicare dall’ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale del gruppo, Facchinetti e co. non vedono l’ora di sbarcare nell’Isola, il prossimo 10 agosto, al Forte Arena. Per l’abbraccio del loro pubblico, certo. Ma anche per la location, Santa Margherita di Pula, «gioiello unico – scrivono – della Sardegna, dove la sabbia delle sue spettacolari spiagge incontra il mare cristallino».

Un messaggio d’affetto nei confronti della bellezza del territorio sardo accompagnato da un video che mostra suggestive immagini proprio degli splendidi litorali del Sud Sardegna. E poi l’invito finale: «Vi aspettiamo, non mancate».

