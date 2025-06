Nulla da fare per la Sardegna ai Nastri d’argento 2025.

In corsa con Tomaso Mannoni, candidato nella categoria Miglior regista esordiente con il film “Il sogno dei pastori”, e con Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani, che ha firmato la colonna sonora di “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, in gara per il Miglior film, l’Isola rimane purtroppo a bocca asciutta.

In attesa della cerimonia di premiazione, in programma stasera alle 21 al Maxxi di Roma, sono stati svelati i vincitori, e tra questi Greta Scarano, che “batte” Mannoni col film “La vita da grandi”, e “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, che si aggiudica il riconoscimento come Miglior film, per il quale correva “Berlinguer”.

L’evento potrà essere seguito attraverso i canali ufficiali dei Nastri d’argento con diretta social a partire dalle 17.30, quando i protagonisti dell’80ª edizione del premio dei giornalisti all’eccellenza del cinema italiano inizieranno a sfilare sul red carpet capitolino.

© Riproduzione riservata