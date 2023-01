Sono “Gli Spiriti dell’Isola” e “The Fabelmans”, nelle categorie commedia e film drammatico, i migliori film del 2022. A decretarlo è stata la giuria dei Golden Globes.

Durante l’annuncio ha fatto una breve apparizione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato dall’amico Sean Penn. Molti i divi presenti alla cerimonia (tanti anche i grandi assenti, come Cate Blanchett e Julia Roberts) di Beverly Hills.

Fra le pellicole premiate, “White Lotus” girato a Taormina (Messina) per la miglior serie limitata e alla sua star Jennifer Coolidge. Altri riconoscimenti sono andati alla Blanchett per “Tar”, ad Austin Butler per “Elvis”, a Colin Farrell per gli “Gli Spiriti dell'Isola”, a Michelle Yeoh per “Everything Everywhere All at Once” e al “Pinocchio” di Guillermo Del Toro nella categoria dell'animazione.

A condurre la serata, Jarrod Carmichael.

