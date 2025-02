I Franz Ferdinand sul palco dell’arena fenicia del Sulky Rock a Sant'Antioco. Il colpo è dell’organizzazione della rassegna ideata e prodotta da Mis Factory (Fabio Carta e Alberto “Bobo” Murru) in collaborazione con il Comune di Sant’Antioco.

L’ultimo disco della band di Glasgow, “The Humar Fear”, uscito il 10 gennaio 2025, a sette anni dall’ultimo album in studio, segna una nuova fase creativa. Prodotto da Mark Ralph, già collaboratore per Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), è stato registrato agli AYR Studios in Scozia.

Una data esclusiva, all’interno del loro tour mondiale porta i Franz Ferdinand sul palco dell’Arena Fenicia di Sant’Antioco martedì 26 agosto per la seconda edizione del Sulky Rock.

La prevendità sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 26 febbraio.

