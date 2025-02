I Duran Duran tornano a Sanremo.

«Abbiamo appena chiuso e abbiamo l'ok definitivo: dopo 40 anni torneranno all'Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata». Lo annuncia il direttore artistico del festival Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20 premettendo che stupirà tutti «con effetti speciali».

Tre le tappe in Italia per la band britannica: a Roma al Circo Massimo domenica 15 giugno e lunedì 16 giugno, alla Fiera del Levante di Bari il 18 giugno e agli I-DAYS Milano all'Ippodromo Snai San Siro venerdì 20 giugno.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran – formatisi a Birmingham nel 1978 – hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la loro carriera quasi cinquantennale. Con 18 singoli nelle classifiche americane, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, più recentemente con il loro ultimo album in studio, la band ha consolidato il proprio posto come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica.

Hanno scritto l'unica canzone della colonna sonora di James Bond ad aver raggiunto il primo posto in tutto il mondo e hanno lavorato con alcuni dei creativi più venerati della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film-concerto di maggior successo. Tra i loro numerosi riconoscimenti figurano otto premi alla carriera e un'ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata