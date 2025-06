Nuovo appuntamento giovedì 19 giugno, alle 19, con la quarantanovesima edizione della Stagione concertistica organizzata dall’associazione Amici della musica di Cagliari: dopo i successi delle precedenti serate, il teatro Carmen Melis in via Sant’Alenixedda è pronto a ospitare il concerto del pianista Alfonso Alberti. Pianista di fama internazionale, scrittore e conduttore radiofonico: Alfonso Alberti porterà nel teatro diventato la casa cagliaritana della musica da camera tutto il suo talento, per dare vita a un concerto che permetterà al pubblico di ascoltare le opere di compositori del calibro di Bach, Schubert, Ligeti, Vacchi e Schumann.

Classe 1976, protagonista di un’intensa attività di pianista in Europa e negli Stati Uniti, Alfonso Alberti ha esordito nella Sala Verdi del Conservatorio Verdi di Milano a soli 17 anni, trampolino di lancio di un lungo percorso artistico che lo ha portato nel corso degli anni a esibirsi in teatri prestigiosi come il Konzerthaus di Vienna e il Lacma di Los Angeles, e a collaborare con direttori d’orchestra del calibro di Gustav Kuhn, Tito Ceccherini, Arturo Tamayo e Yoichi Sugiyama. Durante la sua carriera, Alberti ha tenuto concerti con musicisti prestigiosi, tra i quali spiccano i nomi del flautista Pierre Yves Artaud, il percussionista Maurizio Ben Omar, e il trombonista Barrie Webb. Oltre ad aver realizzato numerosi Cd solistici e cameristici e aver scritto libri, Alfonso Alberti è impegnato nella divulgazione e nella promozione della musica del secolo scorso, con un repertorio che spazia dalle avanguardie storiche sino ai compositori più giovani. Dal 2017 è uno dei conduttori delle “Lezioni di musica”, trasmissione in onda su Radio 3.

Alfonso Alberti racconta quello che gli spettatori potranno ascoltare durante il suo concerto: «Presenterò al pubblico quello che poi andrò ad eseguire, mi piace introdurre i brani e parlare al pubblico dell’opera. Il programma che eseguirò il 19 giugno combina alcuni brani di Schubert, Bach e Schumann della tradizione pianistica che va dal barocco al romanticismo, ad altri molto più recenti. Degno di nota è il fatto che per la prima volta al mondo verrà eseguito “Novelletta seconda” di Fabio Vacchi, l’opera mi è stata consegnata direttamente dal compositore, e ho potuto prepararla con lui: una novità che darà prestigio all’evento. Amo spesso mescolare la musica contemporanea a quella della grande tradizione classico romantica, credo che i grandi repertori ne guadagnino. Per me sarà un grande piacere suonare a Cagliari, in questo bellissimo teatro». Con il concerto del 19 giugno entra nel vivo la programmazione estiva del lungo cartellone di appuntamenti organizzato dagli Amici della musica di Cagliari: i prossimi concerti si terranno il 10 luglio, con il Quartetto Adorno; e il 17 luglio, giorno in cui, grazie alla Bizzarria Ensemble, gli amanti della musica da camera potranno riascoltare dal vivo le 4 stagioni di Vivaldi.

© Riproduzione riservata