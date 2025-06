L'intelligenza naturale di Johan Sebastian Bach capace di sorprendenti calcoli matematici nella musica, compose le “Variazioni Goldberg” fra il 1741 e il 1745. Nel '900 le hanno rilanciate diversi artisti, tra i quali il geniale pianista canadese Glenn Gould. Sabato al Conservatorio di Sassari si potranno ascoltare nell'esecuzione sullo strumento originale: il clavicembalo.

L'appuntamento in Sala Sassu alle 19 (ingresso gratuito) è con la romena Cipriana Smarandescu per il Festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo”, in occasione della Giornata mondiale della musica.

Cipriana Smarandescu, membro fondatore dell’ensemble “Dolci Accenti” e fondatrice sia dell’ensemble “aliusmodum” sia di AYHA insieme ad Andrea Riderelli, è clavicembalista di grande talento, vincitrice di numerosi concorsi.

