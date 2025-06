La chiesa parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai ospiterà l'ultimo concerto, prima della pausa estiva, del Coro Collegium Karalitanum diretto da Giorgio Sanna. L'appuntamento è per sabato 28 giugno alle ore 20,30, col patrocinio del Comune.

Nell'occasione, saranno presentati brani come "Non potho reposare", "Deus ti salvet Maria", "Ninna Nanna de Anton’Istene", "La Ninna de lu pupu bellu", "Tre rosas de oru" e tanti altri che faranno da cornice sonora tra le navate della bellissima Chiesa sinnaese.

In questo evento il Collegium Karalitanum eseguirà anche la famosissima “Ninna Nanna campidanese” del grande compositore sardo Franco Oppo. Non mancherà anche un’escursione fuori progetto di alcuni brani di compositori internazionali come Esenvalds, Miskinis e Sant-Saens.

Nella prima fase della sua stagione concertistica, il Coro Collegium Karalitanum ha presentato un progetto di brani per la valorizzazione della lingua e della musica della Sardegna che vide la luce a Barcellona con un memorabile concerto nella Sagrada Familia, col patrocinio dell’Istituto di cultura italiano in Spagna. Il Coro Collegium Karalitanum, forte dei suoi 51 anni di interrotta attività è il coro più antico in attività di Cagliari. Un punto di riferimento a livello, regionale, nazionale ed internazionale. L'ingresso sarà libero.

© Riproduzione riservata