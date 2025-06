C’è ancora grande fame di “Harry Potter”, anche dopo il successo travolgente dei romanzi e gli altrettanto positivi esiti degli adattamenti cinematografici. A dimostrarlo sono le prime informazioni trapelate sulla serie televisiva targata HBO, che, fin dal suo annuncio, ha suscitato l’interesse tanto dei fan più incalliti quanto di coloro che - ai tempi - non prestarono sufficiente attenzione alla saga, e ora intendono rimediare a quell’imperdonabile mancanza.

Dopo l’annuncio ufficiale, nelle scorse settimane, dei tre giovani attori che interpreteranno i protagonisti principali - Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton, rispettivamente nei ruoli di Harry, Ron ed Hermione - il cast continua ad arricchirsi giorno dopo giorno. Per il ruolo di Cornelius Caramel, il Ministro della Magia interpretato da Robert Hardy nella saga cinematografica, sembra sia stato scelto Bertie Carvel, che apparirà anche nella miniserie “A Knight of the Seven Kingdoms”, spin-off de “Il Trono di Spade”. La notizia del suo coinvolgimento è stata riportata da Deadline, anche se la HBO non ha ancora rilasciato conferme o smentite ufficiali.

Tra i nomi resi noti dalla rete, figurano invece Bel Powley e Daniel Rigby nei panni dei coniugi Dursley, Petunia e Vernon, i freddi e burberi zii di Harry che lo prendono in affidamento dopo la morte dei suoi genitori. Le novità del cast comprendono inoltre Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt e Johnny Flynn nei panni di Draco e Lucius Malfoy, Leo Earley per Seamus Finnigan, Alessia Leoni per Parvati Patil, e Sienna Moosah per Lavanda Brown.

A prendere parte alla produzione sarà anche Tom Felton, l’attore che ha dato volto a Draco Malfoy nei film originali. Sebbene sia stato confermato che Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint non torneranno nei rispettivi ruoli, è stato rivelato che Felton avrà comunque uno spazio all’interno del nuovo progetto. La notizia, riportata dal Daily Mail, sottolinea il mantenimento dei rapporti tra l’attore e J.K. Rowling, contrariamente a quanto accaduto con altri membri storici del cast: «Tom ha la benedizione di Jo. Mentre altri le hanno voltato le spalle, lui l'ha trattata con dignità, anche se magari non era d'accordo con lei».

Farà la gioia dei fan sapere anche del ritorno di Felton nei panni di Draco nella pièce teatrale “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”, attesa a Broadway per diciannove settimane, dall'11 novembre fino al 22 marzo 2026. Ambientato diciannove anni dopo gli eventi della saga principale, lo spettacolo racconta le vicende di Harry, Ron ed Hermione intenti a preparare i propri figli all’ingresso e Hogwarts e alla scoperta del mondo magico.

Felton, primo attore della saga cinematografica a unirsi allo spettacolo teatrale, ha dichiarato: «Far parte dei film di Harry Potter è stato uno degli onori più grandi della mia vita. Entrare a far parte di questa produzione sarà un momento davvero significativo per me, perché quando inizierò le repliche de La maledizione dell'erede questo autunno avrò esattamente l'età che Draco ha nello spettacolo. È surreale rimettersi nei suoi panni, e ovviamente tornare ai suoi iconici capelli biondo platino, e sono entusiasta di poter raccontare il proseguimento della sua storia, condividendola con la più grande comunità di fan al mondo. Non vedo l'ora di unirmi a questa compagnia incredibile e far parte della comunità di Broadway».

Pur prendendo le distanze dalle polemiche legate alle opinioni controverse espresse da J.K. Rowling nei confronti della comunità transgender, Felton ha voluto ribadire il suo affetto per il franchise, distinguendo chiaramente le sue posizioni personali. Intervistato da Variety sul red carpet dei Tony Awards 2025, ha affermato: «No, non posso dire che mi influenzino. Non sono molto in sintonia con queste cose. L'unica cosa che continuo a ripetermi è che sono stato fortunato. Ho viaggiato per il mondo e non ho mai visto nulla unire così tante persone come Harry Potter. E questo è merito suo, quindi le sarò sempre grato».

