L’amora «tossico» con Bobo Vieri, quello vero con George Clooney («nulla di costruito a tavolino, stronz***»), i disturbi alimentari e la rottura con Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis a tutto campo nella terza puntata di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, nella terza puntata che andrà in onda martedì 3 dicembre.

Incalzata sul gossip con Christian Vieri, la showgirl sarda ha parlato di una relazione tossica: «Lo lasciavo, lo vedevo con le altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci e ci hanno dovuto separare. La nostra era una relazione molto tormentata, non c’era fedeltà da parte sua. Quella storia mi ha segnata molto, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche che poi ti traumatizzano».

Più maturo invece l’amore con la star di Hollywood George Clooney: «Non è stato un colpo di fulmine, mi sono innamorata poco a poco. Lui mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama». Poi, incalzata sulle voci che sono circolate a lungo su una relazione costruita, su una sorta di contratto firmato tra i due, ha smentito categoricamente: «Una stronz***». Non è stato Clooney il più grande amore: «Ne ho avuti di più grandi, perché è finita? Io me ne sono andata, lui non mi ha fermato».

Canalis, oggi fidanzata col campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, ha parlato anche dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in adolescenza e che non ha mai del tutto superato: «Ho avuto un disordine alimentare dai 15 ai 20 anni, un disturbo di quel tipo non va mai via. L’ho gestito con l’età e la terapia».

Infine, il rapporto con Maddalena Corvaglia. Perché si sia rotto, resta un mistero, perché le due glissano sempre quando vengono interpellate in merito. E Canalis lo ha fatto anche a Belve: «Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanate».

