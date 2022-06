Nel 1994 era stata una vera e propria hit internazionale, la canzone più ascoltata nel periodo natalizio e che ancora oggi fa da colonna sonora per le feste del 25 dicembre, ma adesso “All I Want for Christimas is You” finisce sotto accusa e con lei anche la sua cantante. Mariah Carey è stata citata in giudizio da Andy Stone con l’accusa di violazione del copyright. Il cantautore le chiede un risarcimento di almeno 20 milioni di dollari. L’uomo sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima e dice che Mariah Carey ha sfruttato la sua "popolarità" e il suo "stile" per farla sua.

I due brani, con lo stesso titolo, appaiono musicalmente diversi, ma per Stone l’artista – che non ha ancora risposto alle accuse - ha causato confusione e non ha chiesto il permesso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata