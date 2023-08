Lo scenario storico e straordinario della basilica di San Gavino di Porto Torres farà da cornice al prossimo appuntamento del cartellone musicale della XVIII edizione di “Musica & Natura”, la rassegna concertistica messa a punto dall’associazione Musicando Insieme.

Domani, sabato 12 agosto a partire dalle 21.30, presso la chiesa millenaria è in programma il concerto dei GuerzonCellos, il duo bolognese composto da Tiziano Guerzoni ed Enrico Guerzoni, rispettivamente padre e figlio, violoncellisti e compositori italiani tra i più camaleontici protagonisti nei diversi palcoscenici del mondo, con collaborazioni di alto livello in ambito jazz, rock-pop e musica da camera. I due artisti fedeli compagni dei violoncelli, acustici ed elettrici, hanno lavorato con artisti italiani e internazionali come Luciano Pavarotti, Riccardo Muti, Zucchero, Paolo Fresu e Battiato.

Il duo GuerzonCellos, unico al mondo come formazione e repertorio, presentano un vasto genere musicale dal barocco al rock con brani di composizioni proprie, trasformando i loro concerti in una performance altamente raffinata. La loro massima capacità tecnica e creativa si trova nelle loro stesse composizioni quando Tiziano ed Enrico mescolano influenze musicali dal XVIII secolo, elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali.

