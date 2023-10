Annullati per il conflitto in Israele gli Mtv European Music Awards 2023.

La premiazione era prevista per il prossimo 5 novembre a Parigi ma, per motivi di sicurezza, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la cerimonia.

«Data l’instabilità degli eventi mondiali – si legge in una nota di Paramount Global - abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA del 2023 per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per raggiungere e dare vita allo spettacolo».

Taylor Swift, che ha vinto l’anno scorso, è stata l'artista più nominata con sette nomination, seguita da Olivia Rodrigo e Sza (sei). I Maneskin si sono aggiudicati quattro nomination, così come Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj.

Tra gli artisti che dovevano esibirsi c’erano Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, David Guetta, Kid Laroi e Jung Kook della band K-pop BTS.

(Unioneonline/D)

