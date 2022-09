Ha preso il via ieri sera la nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Alla trasmissione su Canale 5 Alfonso Signorini ha ritrovato la “compagna di viaggio” Sonia Bruganelli e salutato la new entry Orietta Berti, presente in qualità di opinionista.

La prima a entrare nella casa più spiata d’Italia è stata Cristina Quaranta: dallo studio di “Non è la Rai”, quando era ancora giovanissima a varie esperienze in tv, ora lavora nella ristorazione; poi Antonino Spinalbese, l’hair stylist ex compagno di Belen Rodriguez, con la quale ha avuto la figlia Luna Marì, nata l’anno scorso.

E, ancora, Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. 29 anni, influencer, è impegnata nell'azienda di famiglia come specialista delle comunicazioni.

Presente inoltre Charlie Gnocchi, speaker radiofonico e fratello di Gene, che ha subito trovato una grande intesa con l'amica Elenoire Ferruzzi.

Nella casa sono entrati poi Amaurys Perez, campione indiscusso della pallanuoto maschile italiana; Patrizia Rossetti, che dopo aver condotto il festival di Sanremo nel 1982 ha preso il timone di programmi entrati nella storia del piccolo schermo; la modella Antonella Fiordelisi e l'ex tronista di "Uomini e Donne", Luca Salatino; l’attesissima Pamela Prati; Attilio Romita, volto storico del Tg1; George Ciupilan, influencer e tiktoker è il concorrente più giovane di questa edizione; Sara Manfuso, opinionista che ha preso parte a diversi salotti televisivi; Alberto De Pisis, in passato al centro del gossip per la relazione con l'influencer Taylor Mega; la modella Nikita Pelizon e Giovanni Ciacci, costumista e curatore di immagine di molti vip.

