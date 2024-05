Al via i casting in presenza per la ricerca di attrici, attori, comparse, figuranti e maestranze tecnico-artistiche per il film "Goodbye Mai", scritto e diretto dal regista cagliaritano Marco Oppo.

"Goodbye Mai" è un progetto ambizioso, sostenuto da molte associazioni e sponsor pubblici e privati, per accendere i riflettori sulla delicata tematica della patologia terminale infantile e giovanile, concentrandosi in particolare sul legame unico e indissolubile che si crea tra genitori e figli durante e dopo la malattia.

Il film trae ispirazione da storie realmente accadute, come quella di Lorenzo, un bambino colpito da un neuroblastoma. Devastata dalla notizia, la sua giovane madre farà di tutto per rendere «magici e fantastici» i suoi giorni di degenza. «Nella loro naturale inclinazione al gioco, i bambini creano un loro mondo di fantasia anche in una stanza di ospedale, inventano personaggi e situazioni favolose e immaginarie – spiega Oppo -. Una tematica forte, fatta di solitudine, dolore, speranza e amore, troppo spesso colpevolmente e tristemente ignorata. Un tema di cui si parla poco, una realtà spesso sconosciuta alla maggior parte delle persone».

Il lungometraggio è prodotto da Moon Arts, un'associazione attiva nell'organizzazione di festival e nella produzione di audiovisivi. Marco Oppo, filmmaker e produttore cagliaritano, è il direttore artistico. Le riprese di "Goodbye Mai" sono previste nel 2025. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email moonarts.casting@gmail.com.

Le selezioni, sono aperte a tutti, a partire dai 5 anni di età. Si terranno dal 24 al 26 maggio nella palestra comunale di via Mazzini a Villasimius. Questi gli orari: 24 maggio dalle 16 alle 19, 25 e 26 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

© Riproduzione riservata