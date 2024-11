Un'accademia cinematografica per aprire le porte della settima arte ai giovani di Golfo Aranci: è il progetto Travel on set, format già attivo a New York e presentato al Festival di Cannes, che offre l'opportunità ai ragazzi in età scolare di trasformare il talento e la passione in successo professionale. Alla presenza del premio Oscar Anthony La Molinara, regista di Spiderman 2, del Libanese di Romanzo criminale, Francesco Montanari, e dall'attrice olbiese sul grande schermo nel Muto di Gallura, Syama Rayner, il progetto è stato lanciato dalla produttrice Ermelinda Maturo, dal sindaco del paese gallurese, Giuseppe Fasolino, e dall'assessora alla Cultura, Stefania Frau. Tra lezioni teoriche e laboratori pratici, le attività partiranno a gennaio prossimo e l'amministrazione comunale ha messo a disposizione, anche, cinque borse di studio destinate agli studenti più talentuosi che potranno volare alla volta della Grande mela per un'esperienza formativa.

Travel on set, grazie al partenariato con l'associazione San Domenico di Sassari che si occupa del recupero dei minori affidati dai tribunali di sorveglianza, è esteso anche ai ragazzi che devono scontare una pena.

