Gara sfortunata, ieri sera ad “Affari tuoi”, per Giuseppina Sedda.

L’impiegata comunale di Cagliari, originaria di Nuoro ma residente nel capoluogo sardo, torna a casa a mani vuote, pur lasciando la trasmissione condotta da Stefano De Martino fra gli applausi.

La sorte le aveva destinato il pacco numero 15, che conteneva ben 50mila euro, ma a metà percorso lo ha cambiato, vedendo poi aprirsi uno dopo l’altro tutti gli altri pacchi con le cifre più alte.

Nulla di fatto, dunque, e un po’ di rammarico per l’appuntamento mancato con la dea bendata, ma la certezza di avere accanto il compagno giusto, il fidanzato Luigi che ha stretto fra le lacrime: «Fortunata in amore».

Per Giuseppina tanti messaggi di incoraggiamento dagli spettatori: sui social in molti l’hanno definita «bella, brava e simpatica». E lei ha prontamente risposto: «Ringrazio veramente tutti per l'enorme affetto e il supporto. Per me è stato un vero onore e un grande orgoglio rappresentare la mia Regione».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata