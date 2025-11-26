Uno dei luoghi più iconici del jazz isolano, e l'esordio in scena di nuove, giovani voci con un progetto originale: alle 21:45 di giovedì 27 il club Jazzino di Cagliari ospiterà "Intro", concerto con cui debutteranno sul palco ben sei artiste, dimostrando la maestria acquisita con il loro percorso di studi sulla "presenza scenica" per canto jazz.

Milena Sanna, Mara Orsini, Elena Marongiu, Maria Elena Napoli, Elisa Origa ed Elisa Lombardo: questi i nomi delle esordienti, che domani sera uniranno sei diverse visioni musicali per un'impresa collettiva. Portando ciascuna con sé le proprie personalità artistiche, ma condividendo il desiderio di mettersi in gioco con la musica, le sei saranno pronte a dimostrare il loro potenziale una volta aperto il sipario di "Intro".

L'evento è frutto della collaborazione tra Medinsard e Jazzino, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione e di Fondazione Sardegna.

