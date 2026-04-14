L'accorato tributo a una delle più grandi penne d'Italia, esplorando il meno noto lato musicale. Alle 21 di giovedì 16 esordirà nella sala M2 del Massimo di Cagliari lo spettacolo "Le tue parole, Pierpaolo", nuova produzione di Medinsard basata sull'ultimo lavoro discografico di Elena Pau e Alessandro Nidi. L'attrice e cantante sarà protagonista sul palco insieme al pianista parmigiano, accompagnati dal contrabbasso di Alessandro Atzori.

Il centro di produzione musicale di Sardegna Concerti porta dunque a teatro l'opera di Pau e Nidi, basata sul recupero delle canzoni scritte dall'immortale autore, un territorio creativamente fondamentale ma meno esplorato all'interno della sua vasta produzione artistica. Pasolini concepiva infatti la canzone come spazio di sperimentazione poetica e teatrale, in un più ampio processo scenico che comprendeva anche cabaret, cinema e messinscena.

Il progetto discografico riunisce così i testi pasoliniani, musicati da autori lontani dalla catena industriale dello spettacolo come Piero Umiliani e Manos Hadjidakis, con la nobile eccezione di Domenico Modugno: sono compresi anche i brani in romanesco firmati per "Giro a vuoto", la poesia musicata "Marylin" e il celebre componimento "Cosa sono le nuvole?", elemento musicale centrale nell'omonimo segmento cinematografico di Totò e Ninetto Davoli.

Ma si rende pure omaggio alla tragica e prematura scomparsa del poeta, con le canzoni di Giovanna Marini, De André e De Gregori, culminando in una riflessione corale sulla memoria culturale e civile del secolo scorso nel Belpaese. E lo spettacolo, che ricorderà anche il regista Marco Parodi, trae ispirazione per il titolo dall'omonima poesia scritta da Dacia Maraini e donata proprio a Pau, in un risultato artistico che unisce produzione musicale, ricerca culturale e valorizzazione del patrimonio letterario e artistico italiano.

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