“Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare”.

Giovanni Allevi aggiorna con un post Instagram i fan sulle proprie condizioni di salute. Il pianista e compositore a giugno ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di mieloma – un tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue che si trovano nel midollo osseo – e di doversi per questo sottoporre una terapia molto dolorosa.

“Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota – ha scritto sui social –. Ora è dolce, ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare!".

Un messaggio ai seguaci che più volte ha ringraziato per il sostegno: “È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò!”.

