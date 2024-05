Ha diciotto anni e sa già cosa vorrebbe fare nella vita: la modella. Giorgia Mei di Oristano, studentessa all’Istituto magistrale della città, ha vinto la semifinale di Miss Mondo Sardegna che si è svolta qualche tempo fa a Terralba. Ora l’obiettivo è quello di vincere la fascia alla semifinale nazionale di Miss mondo Italia a Gallipoli che si terrà il prossimo 16 giugno.

«La mia avventura nelle passerelle è iniziata tre anni fa per caso. Tutti mi dicevano di partecipare ai concorsi di bellezza per via della mia altezza, e così ho fatto. Da quel giorno non mi sono più fermata».

In gara a Gallipoli ci saranno 120 miss che giungeranno da ogni regione. La giuria come sempre non voterà soltanto in base al criterio della bellezza, ma considererà anche portamento e talento. La fase finale si svilupperà nell'arco di due settimane, dall'1 al 16 giugno. Le miss giungeranno a Gallipoli già il primo giugno e poi, dopo diverse prove in cui dovranno misurarsi, saranno annunciate le 50 finaliste. Di queste solo 25 miss saranno scelte per lo show finale del 16 giugno.

